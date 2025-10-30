Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Plettenberg (ots)
1. Messstelle Iserlohn, Oestricher Straße Zeit 29.10.2025, 12:20 bis 14:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn, Echelnteichweg
Zeit 29.10.2025, 14:40 bis 18 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 343 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW.
3. Messstelle Plettenberg-Holthausen L 561 FR Herscheid Zeit 29.10.2025, 12:01 bis 18:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1785 Verwarngeldbereich 105 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 76 km/h bei 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell