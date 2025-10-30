POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Am Mittwochmorgen kam es gegen 12:30 Uhr im Fürst-Adolf-Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Das Kind befuhr die enge Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Siepenpad. Diesem kam ein dunkler Pkw Kombi entgegen. Der 11-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und ...

