Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw- Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Iserlohn (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 12:30 Uhr im Fürst-Adolf-Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Das Kind befuhr die enge Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Siepenpad. Diesem kam ein dunkler Pkw Kombi entgegen. Der 11-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und stieg aus. Anschließend fuhr der Unbekannte jedoch in Richtung Am Dorfplatz / Im Stübbeken davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Personenbeschreibung des Pkw-Fahrers:

-männlich -braune, kurze Haare -schlank -zwischen 30-40 Jahre alt

(zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der 02371 / 91990 entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell