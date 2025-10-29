Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Schüssen: Fahndung mit Phantombild

Lüdenscheid (ots)

Bezugsmeldungen:

Verletzte Person nach Schussabgabe: Zeugen gesucht vom 03.07.2025, 17.40 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6069536

Nach Schüssen auf 24-Jährigen: Polizei bittet weiter um Hinweise vom 04.07.2025, 10:21 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6069830

Am 03.07.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der an der Heedfelder Straße in Lüdenscheid zu einer Schussabgabe auf einen 24-Jährigen Lüdenscheider, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend mit einem E-Scooter in Richtung der angrenzenden Straße "Am Neuen Haus". Mithilfe von Zeugen konnte zwischenzeitlich ein Phantombild des Unbekannten erstellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fahndet öffentlich dem Täter. Das Phantombild kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184646 Wer kann Angaben zu der Person machen? Der Gesuchte ist möglicherweise bewaffnet. Deshalb sollte er nicht angesprochen werden!

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter Telefon 02351/ 91990 entgegen. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell