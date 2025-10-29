Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Ladendieben

Werdohl / Plettenberg (ots)

Am 14. April 2025, gegen 10:50 Uhr, betraten drei bislang unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 20 Jahren eine Drogeriemarktfiliale in der Freiheitstraße in Werdohl. Die Täter entwendeten verschiedene Drogerieartikel.

Am 16. April 2025, gegen 15:38 Uhr, betraten dieselben Täter erneut eine Filiale der Drogeriemarktkette, diesmal in der Grünestraße in Plettenberg. Auch hier stahlen sie Drogerieartikel.

Der Gesamtwert des Diebesgut beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nun um Hinweise und fahndet öffentlich nach den Tätern. Fotos der Verdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/184572

Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Personen machen? (zap)

Hinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter der Telefonnummer 02392 / 93990 sowie die Polizeiwache Plettenberg unter der Telefonnummer 02391 / 91990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell