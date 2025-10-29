PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Ladendieben

Werdohl / Plettenberg (ots)

Am 14. April 2025, gegen 10:50 Uhr, betraten drei bislang unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 20 Jahren eine Drogeriemarktfiliale in der Freiheitstraße in Werdohl. Die Täter entwendeten verschiedene Drogerieartikel.

Am 16. April 2025, gegen 15:38 Uhr, betraten dieselben Täter erneut eine Filiale der Drogeriemarktkette, diesmal in der Grünestraße in Plettenberg. Auch hier stahlen sie Drogerieartikel.

Der Gesamtwert des Diebesgut beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nun um Hinweise und fahndet öffentlich nach den Tätern. Fotos der Verdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/184572

Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Personen machen? (zap)

Hinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter der Telefonnummer 02392 / 93990 sowie die Polizeiwache Plettenberg unter der Telefonnummer 02391 / 91990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:05

    POL-MK: Einbruch in Imbiss

    Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 00:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter über das Küchenfenster in einen Imbiss an der Hochstraße ein. Der Dieb entwendete Bargeld sowie eine Geldbörse. Personenbeschreibung: Männlich 25 bis 35 Jahre alt Rötlicher Bart Dunkel gekleidet (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351 / 91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:47

    POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

    Iserlohn (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde einer 75-jährigen Iserlohnerin in einem Geschäft an der Hagener Straße die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie einkaufte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:46

    POL-MK: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

    Hemer (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde einer 78-jährigen Hemeranerin während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Straße "Unter dem Asenberg" die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Frau stellte den Diebstahl erst an der Kasse fest, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der Telefonnummer 02372 / 90990 entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren