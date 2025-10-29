Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen
Iserlohn (ots)
Am Dienstagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde einer 75-jährigen Iserlohnerin in einem Geschäft an der Hagener Straße die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie einkaufte. (zap)
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 91990 entgegen.
