POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

Iserlohn (ots) - Am morgigen Mittwochabend, zwischen 18 und 19 Uhr, wird die Baarstraße in Höhe Hausnummer 150 gesperrt. Der Verkehr wird an der Leckingser Straße und an der Seilerseestraße abgeleitet. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

