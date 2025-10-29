Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK
Kierspe (ots)
1. Messstelle
Ort Kierspe-Schnörrenbach L 528 FR Kierspe Zeit 28.10.2025, 13:57 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1331 Verwarngeldbereich 53 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 39 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
