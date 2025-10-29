PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Imbiss

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter über das Küchenfenster in einen Imbiss an der Hochstraße ein. Der Dieb entwendete Bargeld sowie eine Geldbörse.

Personenbeschreibung:

Männlich

25 bis 35 Jahre alt Rötlicher Bart Dunkel gekleidet

(zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351 / 91990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 07:47

    POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

    Iserlohn (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde einer 75-jährigen Iserlohnerin in einem Geschäft an der Hagener Straße die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie einkaufte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:46

    POL-MK: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

    Hemer (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde einer 78-jährigen Hemeranerin während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Straße "Unter dem Asenberg" die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Frau stellte den Diebstahl erst an der Kasse fest, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der Telefonnummer 02372 / 90990 entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren