Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Imbiss
Lüdenscheid (ots)
In der Nacht zu Montag, gegen 00:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter über das Küchenfenster in einen Imbiss an der Hochstraße ein. Der Dieb entwendete Bargeld sowie eine Geldbörse.
Personenbeschreibung:
Männlich
25 bis 35 Jahre alt Rötlicher Bart Dunkel gekleidet
(zap)
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351 / 91990 entgegen.
