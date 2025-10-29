POL-MK: Einbruch in Imbiss

Hemer (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde einer 78-jährigen Hemeranerin während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Straße "Unter dem Asenberg" die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Frau stellte den Diebstahl erst an der Kasse fest, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der Telefonnummer 02372 / 90990 entgegen. Rückfragen von ...

