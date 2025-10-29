POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

Werdohl / Plettenberg (ots) - Am 14. April 2025, gegen 10:50 Uhr, betraten drei bislang unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 20 Jahren eine Drogeriemarktfiliale in der Freiheitstraße in Werdohl. Die Täter entwendeten verschiedene Drogerieartikel. Am 16. April 2025, gegen 15:38 Uhr, betraten dieselben Täter erneut eine Filiale der Drogeriemarktkette, diesmal in der Grünestraße in Plettenberg. Auch hier stahlen sie Drogerieartikel. Der Gesamtwert des Diebesgut ...

