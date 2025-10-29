PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

Kierspe (ots)

1. Messstelle

Ort Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße Zeit 29.10.2025, 07:22 Uhr bis 11:17 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1418 Verwarngeldbereich 116 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
  • 29.10.2025 – 08:28

    POL-MK: Fahndung nach Ladendieben

    Werdohl / Plettenberg (ots) - Am 14. April 2025, gegen 10:50 Uhr, betraten drei bislang unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 20 Jahren eine Drogeriemarktfiliale in der Freiheitstraße in Werdohl. Die Täter entwendeten verschiedene Drogerieartikel. Am 16. April 2025, gegen 15:38 Uhr, betraten dieselben Täter erneut eine Filiale der Drogeriemarktkette, diesmal in der Grünestraße in Plettenberg. Auch hier stahlen sie Drogerieartikel. Der Gesamtwert des Diebesgut ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:05

    POL-MK: Einbruch in Imbiss

    Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 00:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter über das Küchenfenster in einen Imbiss an der Hochstraße ein. Der Dieb entwendete Bargeld sowie eine Geldbörse. Personenbeschreibung: Männlich 25 bis 35 Jahre alt Rötlicher Bart Dunkel gekleidet (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351 / 91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:47

    POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

    Iserlohn (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde einer 75-jährigen Iserlohnerin in einem Geschäft an der Hagener Straße die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie einkaufte. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
