Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Exhibitionisten und bittet um Zeugenhinweise

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch um 15.45 Uhr zeigte sich ein Unbekannter gegenüber einer 32-jährigen Frau aus Schermbeck in schamverletzender Weise an der Straße "Im Aap".

Die Frau lief über den Gehweg am Wesel-Dattel-Kanal in Richtung "Zum Gahlener Grind". Währenddessen kam ein bislang unbekannter, unbekleideter Mann aus einem Gebüsch hervor und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die 32-Jährige ging daraufhin zurück in Richtung Maassenstraße und verständigte die Polizei.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt:

- männlich, um die 50 Jahre, ca. 175 cm, dick, dunkle kurze Haare, trug eine Brille und ein dunkles Basecap

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Antreffen des Täters

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Exhibitionismus und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250604-1600)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell