Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Brennholz-Diebstahl

Menden (ots)

Zwei Unbekannte sind am Mittwochnachmittag zwischen 15.37 und 15.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Dahlsen eingedrungen. Eine Zeugin hörte aus der Einliegerwohnung ein Knallgeräusch aus der Hauptwohnung und ein Knirschen im Erdgeschoss. Sie beobachtete zwei etwa 25 bis 30 Jahre alte Männer. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, war bei der Anzeigenaufnahme nicht zu ermitteln.

An der Händelstraße wurden zwischen dem 13. Oktober und dem vergangenen Mittwochmorgen mehrere Säcke Brennholz gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell