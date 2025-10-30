Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automatenscheiben eingeschlagen - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 1 und 8.20 Uhr, in eine Spielhalle am Karnacksweg einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren.

Mehrere Männer haben am Mittwochabend die Scheiben eines Zuko-Automaten am Fritz-Kühn-Platz eingeschlagen. Aus dem Automaten können leihweise Stühle entnommen werden. Die Polizei traf vor zwei tatverdächtige 18-Jährige. Einer von ihnen räumte ein, dass man habe sitzen wollen und deshalb gemeinsam mit weiteren Personen die Scheiben der Stuhl-Fächer eingeschlagen habe. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell