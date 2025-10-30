Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Automatenscheiben eingeschlagen - Versuchter Einbruch in Spielhalle
Iserlohn (ots)
Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 1 und 8.20 Uhr, in eine Spielhalle am Karnacksweg einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren.
Mehrere Männer haben am Mittwochabend die Scheiben eines Zuko-Automaten am Fritz-Kühn-Platz eingeschlagen. Aus dem Automaten können leihweise Stühle entnommen werden. Die Polizei traf vor zwei tatverdächtige 18-Jährige. Einer von ihnen räumte ein, dass man habe sitzen wollen und deshalb gemeinsam mit weiteren Personen die Scheiben der Stuhl-Fächer eingeschlagen habe. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell