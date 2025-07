POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.07.2025: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Peine (ots) - Peine (OT Stederdorf), Dieselstraße, 12.07.2025, gegen 10:00 Uhr Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 83-jähriger mit seinem Pkw die Peiner Straße aus Stederdorf kommend in Richtung Peine. In Höhe der dortigen Kreuzung Schwarzer Weg (B444) / Peiner Straße (B444) / Dieselstraße / Zufahrt BAB2 beabsichtigte der 83-jährige nach links in die ...

mehr