Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Sägen gestohlen
Altena (ots)
Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag in ein ehemaliges Ladenlokal an der Lennestraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Sägen. (cris)
