Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sägen gestohlen

Altena (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag in ein ehemaliges Ladenlokal an der Lennestraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Sägen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

