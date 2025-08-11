FW Lügde: Landwirtschaftliche Fläche und Gerät in Brand geraten

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Sonntag, 10.08.2025 um 14:16 Uhr, Klosterberg. Die Freiwillige Feuerwehr Lügde wurde zu einem Flächenbrand im Ortsteil Falkenhagen alarmiert. Ausgelöst wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einer landwirtschaftlichen Presse, die während der Arbeit in Brand geriet. Der Landwirt bemerkte das Feuer und alarmierte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Ballenpresse bereits in Vollbrand. Zudem brannte das Feld um die Presse herum auf einer Fläche von ca. 100 m². Wie bereits bei den vergangenen Feldbränden in diesem Jahr haben Feuerwehr und Landwirte mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen das Feuer gemeinsam unter Kontrolle gebracht und somit eine Ausbreitung verhindert. Nachdem die Einsatzstelle in zwei Abschnitte aufgeteilt worden war, konnte eine effektive Brandbekämpfung durchgeführt werden. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten die Ballenpresse. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurde die Presse geleert und abschließend mit Schaummittel endgültig abgelöscht. Mit mehreren C-Rohren wurde die Umgebung sowie das Stroh aus der Presse abgelöscht. Abschließend wurde die Brandstelle sowie die Presse mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Nach der Kontrolle konnte die Einsatzstelle an den Landwirt übergeben werden. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Fahrzeuge konnten wieder bestückt werden.

