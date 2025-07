Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vierjährige bei Unfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend (17.07.2025) in der Lindenbachstraße ist ein vier Jahre altes Mädchen tödlich verletzt worden. Ein 67-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 18.20 Uhr in der Lindenbachstraße in auswärtiger Richtung unterwegs, als er nach links in eine Hofeinfahrt abbog. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei das im Bereich der Hofeinfahrt spielende Kind und erfasste es. Rettungskräfte brachten das Kind zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß erlitt das vierjährige Mädchen schwerste Verletzungen, denen es noch am Abend im Krankenhaus erlag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

