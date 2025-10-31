Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei
Altena (ots)
1. Messstelle Altena, Wilhelmstraße,
Zeit 30.10.2025, 12.30 bis 15.15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 200, Verwarngeldbereich 38, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 km/h bei vorgeschriebenen 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
