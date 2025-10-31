PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firmen

Altena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einer Firma an der Westiger Straße. Hierfür beschädigten sie mehrere Fenster und Türen. Aus einem Büro entwendeten die Einbrecher Bargeld. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill) Unbekannte sind zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr in eine Firma an der Springer Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Eingangstür auf und entwendeten einen Laptop der Marke Acer. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 08:07

    POL-MK: Fund von Skelettteilen: Vermisster Iserlohner identifiziert

    Iserlohn (ots) - Am 11. Oktober fand ein Pilzsucher in einem schwer begehbaren Waldstück südlich von Wermingsen Teile eines menschlichen Skeletts. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und suchte den Fundort unter anderem mit einem Spürhund ab. Der Fund wurde sichergestellt und gerichtsmedizinisch untersucht. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 06:55

    POL-MK: Fahndung nach "Man-in-the-middle"-Betrügern

    Meinerzhagen/Duisburg (ots) - Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen einer sog. "Man in the middle" Masche. Die unbekannten Täter fingen Mitte des Jahres den E-Mail-Verkehr zwischen zwei Firmen ab und änderten eine Rechnung dahingehend ab, dass die IBAN ausgetauscht wurde. Das von einer Meinerzhagener Firma überwiesene Geld ging an die Täter, größtenteils ins Ausland. Anfang Juni kam es jedoch auch zu ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 06:38

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

    Altena (ots) - 1. Messstelle Altena, Wilhelmstraße, Zeit 30.10.2025, 12.30 bis 15.15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 200, Verwarngeldbereich 38, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 km/h bei vorgeschriebenen 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren