Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firmen

Altena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einer Firma an der Westiger Straße. Hierfür beschädigten sie mehrere Fenster und Türen. Aus einem Büro entwendeten die Einbrecher Bargeld. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill) Unbekannte sind zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr in eine Firma an der Springer Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Eingangstür auf und entwendeten einen Laptop der Marke Acer. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

