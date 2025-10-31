PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Fund von Skelettteilen: Vermisster Iserlohner identifiziert

Iserlohn (ots)

Am 11. Oktober fand ein Pilzsucher in einem schwer begehbaren Waldstück südlich von Wermingsen Teile eines menschlichen Skeletts. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und suchte den Fundort unter anderem mit einem Spürhund ab. Der Fund wurde sichergestellt und gerichtsmedizinisch untersucht. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die sterblichen Überreste eines seit dem 17.07.2019 vermissten 64-jährigen Iserlohners. Die weiteren Ermittlungen ergaben keinerlei Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

