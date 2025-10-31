PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h durch Langenscheid: Fahrverbot

Halver/ Schalksmühle (ots)

1. Messstelle Halver, Langenscheid FR Oststraße; Zeit 31.10.2025, 5:05 bis 07:10 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 204; Verwarngeldbereich 56; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 64 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Glörstraße FR Glörtalsperre; Zeit 31.10.2025, 7:35 bis 10:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 258; Verwarngeldbereich 20; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 79 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde EN.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

