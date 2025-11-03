PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen von 16 Fahrzeugen abgerissen

Menden (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am frühen Samstagmorgen an der Schlesischen Straße die amtlichen Kennzeichen an 16 parkenden Fahrzeuge abgerissen. Die Jugendlichen zogen kurz vor 5 Uhr durch die Straße. Die Polizei sammelte einige der Kennzeichen aus umliegenden Büschen und Mülleimern ein und übergab sie den Eigentümern. Die fehlenden Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:32

    POL-MK: Fahrzeugaufbrüche im Südkreis

    Werdohl (ots) - Unbekannte Täter hatten von Donnerstag auf Freitag mehrere Handwerkerfahrzeuge im Visier. Im Winkel, Grünewald, Osterhardt, Jahnstraße: hier schlugen sie in Werdohl zu. Sie schlugen Scheiben ein, beschädigten die Schlösser und gelangten in drei von vier Fällen an Werkzeuge aus dem Inneren. Auch an der Herscheider Mühle in Herscheid entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Samstag Arbeitsgeräte aus ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 06:24

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn/ Hemer/ Plettenberg (ots) - 1. Messstelle Iserlohn, Caller Weg Zeit 31.10.2025, 10:40 bis 13:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 242 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße Zeit 31.10.2025, 13:10 bis ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:44

    POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h durch Langenscheid: Fahrverbot

    Halver/ Schalksmühle (ots) - 1. Messstelle Halver, Langenscheid FR Oststraße; Zeit 31.10.2025, 5:05 bis 07:10 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 204; Verwarngeldbereich 56; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 64 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Glörstraße FR ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren