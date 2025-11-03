Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kennzeichen von 16 Fahrzeugen abgerissen
Menden (ots)
Eine Gruppe Jugendlicher hat am frühen Samstagmorgen an der Schlesischen Straße die amtlichen Kennzeichen an 16 parkenden Fahrzeuge abgerissen. Die Jugendlichen zogen kurz vor 5 Uhr durch die Straße. Die Polizei sammelte einige der Kennzeichen aus umliegenden Büschen und Mülleimern ein und übergab sie den Eigentümern. Die fehlenden Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)
