Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Schottersteine auf den Gleisen sorgen für einen lauten Knall - Bundespolizei sucht Zeugen

Lunden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Regionalexpress von Hamburg Altona in Richtung Husum am Bahnhof Lunden außerplanmäßig zum Stehen. Zwischen dem Bahnübergang Lunden und dem Bahnhof Lunden überfuhr der Zug mehrere Schottersteine, wodurch es zu einem lauten Knall kam.

In Folge dessen wurde die Strecke gesperrt und die Bundespolizei alarmiert. Die Beamten am Einsatzort stellten auf einer Strecke von etwa 300 Metern vor dem Bahnhof Lunden mehrere zermahlene Schottersteine fest (siehe Bild), die durch den Regionalexpress überfahren wurden und für den lauten Knall verantwortlich waren.

Zudem stellten die Beamten fest, dass weitere Steine etwa 20 Meter vor dem Triebfahrzeug auf einer Länge von ca. 3 Metern aufgereiht auf dem Gleiskörper lagen. Diese wurden im Anschluss der Einsatzmaßnahmen durch die Bundespolizeibeamten beseitigt.

Glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keiner Entgleisung und keiner Schnellbremsung. Die 20 im Zug befindlichen Reisenden und das Bahnpersonal blieben unverletzt. Es kam zu einer Verspätung von 158 Minuten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefährlichkeit über das Auflegen von Gegenständen auf Bahngleise hin. Es handelt sich hierbei nicht um einen "Dumme Jungen-Streich". Züge können hierdurch entgleisen und es kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen von Reisenden kommen. Neben der strafrechtlichen Konsequenz kommt auch der zivilrechtliche Anspruch zum Tragen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hinweise auf die oder den Täter konnten bislang nicht gewonnen werden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat am Freitag in den späten Abendstunden verdächtige Personen im Bereich der Gleise am Bahnhof Lunden beobachtet und kann sachdienliche Hinweise machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter der Nummer 0461/31320 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

