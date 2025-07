POL-EL: Papenburg - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Haren (ots) - Am Donnerstagmorgen, 26. Juni 2025, kam es gegen 6.35 Uhr in Haren, Ortsteil Erika, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Marienstraße / B 408. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem weißen VW Polo unterwegs, als sie beim Einfahren auf die B 408 die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtete. In der Folge kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Rollerfahrer ...

mehr