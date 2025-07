Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall mit VW-Polo gesucht

Haren (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26. Juni 2025, kam es gegen 6.35 Uhr in Haren, Ortsteil Erika, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Marienstraße / B 408. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem weißen VW Polo unterwegs, als sie beim Einfahren auf die B 408 die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtete. In der Folge kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt über die B 408 in Richtung Niederlande, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Rollerfahrers geben können, sich unter der Rufnummer 05931 / 9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

