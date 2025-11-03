Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Randale im Burgerimbiss
Plettenberg (ots)
Nach Randale im Burgerrestaurant wurde ein 48-jähriger Plettenberger in Gewahrsam genommen. Samstagnachmittag hatte er gegen 15.30 Uhr an der Poststraße für Aufsehen gesorgt. Er hätte demnach Gegenstände durch den Laden geschmissen und habe den Imbiss nicht verlassen wollen. Die Polizei kam hinzu, doch der Mann schlug mit der Faust ins Gesicht eines Beamten. Es folgte die Ingewahrsamnahme, der Polizist wurde leicht verletzt. Nun folgt ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Zeugen des Geschehens können ihre Beobachtungen der Polizei in Plettenberg schildern. (lubo)
