POL-MK: Brennende oder gestohlene Kleinkrafträder - Einbrüche - Diebstähle

Iserlohn (ots)

Eine Spaziergängerin entdeckte am Samstag gegen 14.30 Uhr im Wald an der Schlesischen Straße ein brennendes Kleinkraftrad. Sie rief die Polizei. Wie sich herausstellte, wurde das Motorrad nach Freitagabend an der Bertha-von-Suttner-Straße gestohlen. Dem Eigentümer war der Diebstahl noch gar nicht aufgefallen. Die Polizei stellte die verkohlten Überreste des Kleinkraftrades sicher. Am Freitag zwischen 14 und 14.55 Uhr wurde am Bahnhofsplatz ein Elektro-Scooter gestohlen. Als der Besitzer zurückkehrte, hing nur noch sein Fahrradschloss an dem Metallgestell. Bereits am Freitag hatten Zeugen der Polizei einen herrenlosen Roller gemeldet, der im Wald im Bereich Baarstraße/ Tannenweg lag. Der Halter gab an, dass ihm der Roller nach einem Unfall gestohlen worden sei. Er holte sein Gefährt selbst aus dem Wald.

Nach einem Streit wurde ein 29-jähriger Mann aus Sundern am Samstagabend aus der Eissporthalle verwiesen. Der Sicherheitsdienst begleitete den stark alkoholisierten Mann vom Gelände. Vor der Halle kam es zu einer Schubserei, in dessen Verlauf der Sicherheitsdienst den Sunderner zu Boden brachte. Der beschuldigt die beiden Mitarbeiter nun, ihn verletzt zu haben. Er klagte über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag um 12.40 Uhr versuchten maskierte Täter in ein Einfamilienhaus am Letteweg in Hennen einzubrechen. Als eine Alarmanlage auslöste, wurde ein Nachbar aufmerksam und filmte drei flüchtende Personen. Draußen wartete eine vierte Person in einem grauen Ford Fusion. Die hinzugerufenen Polizeibeamten entdeckten eine aufgehebelte Terrassentür und durchwühlte Räume. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und die Filmaufnahmen.

Eine Wohnungsbesitzerin überraschte am Freitagmorgen einen Einbrecher in seiner Wohnung an der Untergrüner Straße. Sie hörte gegen 7.45 Uhr verdächtiges Klimpern an der Haustür und Schritte. Als sie nachschaute, stand die Tür auf. Vom Balkon sah sie, wie eine männliche Person flüchtete. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt an der Schützenstraße verschafft. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde nichts gestohlen.

Am Dicken Turm wurde am Freitagmorgen zwischen 4 und 4.20 Uhr eingebrochen. Ein Unbekannte zertrümmerte die Eingangstür und stahl zwei Paletten Energy Drinks und eine Spendenkasse mit Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Donnerstag zwischen 13.30 und 15 Uhr wurden an der Ginsterstraße vier Reifen gestohlen, die der Lieferant vor der Haustür des Geschädigten abgelegt hatte.

Eine Reinigungskraft überraschte am Donnerstag um 12.20 Uhr einen 39-jährigen Mann und eine weitere, unbekannte Person, wie sie aus der öffentlichen Frauentoillette am Alten Rathausplatz Klopapier stehlen wollten. Als sie die Männer ansprach, ließen sie die 16 Pakete fallen und flüchteten.

An der Corunna Straße wurde am Sonntagnachmittag eine Wohnungstür eingetreten. An der Sporenstraße wurde auf dieselbe Weise eine Haus- und eine Wohnungstür geöffnet. Eine weitere beschädigte Haustür wurde der Polizei von der Treppenstraße gemeldet. Mit einem Backstein wurde an der Hans-Böckler-Straße die Glastür eines Geschäftshauses beschädigt.

Unbekannte beschädigten zwischen Freitagmorgen und Sonntagvormittag eine Schützhütte im Wald am Ihmerter Weg.

Zeugen berichteten der Polizei am Samstag kurz vor 3 Uhr über einen Pedelec-Fahrer auf der Schulstraße, der immer wieder umstürze. Vor Ort trafen die Polizeibeamten einen alkoholisierten 43-jährigen Iserlohner. Der leicht Verletzte lehnte alle Maßnahmen der Polizei rundweg ab. Die Beamten fixierten ihn in Handfesseln und brachten ihn zur Blutproben-Abnahme zur Wache. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten das Pedelec sicher.

Am Sonntag gegen 14.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife an der Ecke Königsberger Straße/ Theodor-Fleitmann-Straße den Fahrer eines E-Scooters. Der 33-Jährige zeigte deutliche Zeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest fiel positiv aus. Bei seiner Durchsuchung kamen mehrere verbotene "Polenböller" zum Vorschein. Der Mann behauptete, er habe sie Kindern zu deren Schutz abgenommen. Er bekam Anzeigen wegen einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Fahren unter Drogeneinwirkung).

Wegen eines Ladendiebstahls wurde die Polizei am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zu einem Geschäft Am Ostbahnhof gerufen. Ein 38-jähriger Mann hatte versucht, Lebensmittel zu stehlen. Bei seiner Durchsuchung kamen Amphetamine zum Vorschein. Die Beamten beschlagnahmten das Pulver und schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einen Tag später, am Freitagabend, trafen Polizeibeamte den 38-Jährigen erneut. Im Eingangsbereich eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring soll er einer Minderjährigen seinen Joint angeboten haben. Als ihn Zeugen darauf ansprachen, ging der 38-Jährige sie verbal an. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Abgabe, Verabreichung und Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige. (cris)

