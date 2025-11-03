Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Böllerstreit und Spiegeltritte

Lüdenscheid (ots)

Freitagabend knallte es auf dem Sternplatz, ein Mann ging bei einem Streit zu Boden. Nach ersten Angaben hätten 10-15 Jugendliche gegen 21.30 Uhr mit Böllern geworfen, ein 46 Jahre alter Lüdenscheider habe die Gruppe auf das Verhalten angesprochen. Das Ergebnis sei gewesen, dass man einen Böller nach ihm geworfen habe. Auch ein 55 Jahre alter Lüdenscheider habe die Gruppe angesprochen, er sei getreten worden und fiel zu Boden, dabei verletzte er sich am Hinterkopf. Ein Rettungswagen versorgte den Mann, die Jugendlichen konnten als 18-19 Jahre alt geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall und warnt vor einem unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern, die zur Gefahr für Mitmenschen und Umwelt werden können.

Ein 30 Jahre alter Lüdenscheider wurde in der Nacht auf Sonntag in Gewahrsam genommen, da er an mindestens 16 Fahrzeugen die Spiegel abgetreten haben soll. Gegen 2.30 Uhr wurden die Beamten zur Werdohler Straße gerufen, dort machten die Anwohner die Polizei auf den mutmaßlichen Randalierer aufmerksam. Der 30-Jährige wurde alkoholisiert an einer Tankstelle an der Werdohler Landstraße angetroffen und dort in Gewahrsam genommen, er stimmte mit einer Beschreibung der Anwohner überein. Zu möglichen weiteren Sachbeschädigungen oder weiteren Hinweisen nimmt die Polizei in Lüdenscheid jederzeit Hinweise entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell