PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Samstag wurde am Kreinberg in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Geschädigte bekam eine Bewegungsmeldung auf sein Handy. Vor Ort stellte er fest, dass ein Fenster offenstand und diverse Räume durchwühlt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht feststellen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:43

    POL-MK: Pfandflaschen-Diebstahl

    Lüdenscheid (ots) - Zweimal holte ein 39-jähriger Mann am Mittwoch und Freitag Pfandflaschen aus einer Spenden-Tonne auf einem Tankstellengelände an der Talstraße und versuchte, die gestohlenen Flaschen in der Tankstelle einzulösen. Der 39-Jährige hat bereits Hausverbot. Die Betreiber erstatteten Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:40

    POL-MK: Pkw durch Pyrotechnik beschädigt

    Schalksmühle (ots) - Zwei 15- bzw. 16-jährige Jugendliche werden verdächtigt, am Halloween-Abend gegen 22.50 Uhr in Stallhaus Pyrotechnik unter einen parkenden Pkw geworfen zu haben. Der Wagen wurde beschädigt. Eine Überwachungskamera hielt den Wurf fest. Die Polizei fahndete nach den Werfern und traf bei einer Party in der Nähe die zwei 15- bzw. 16-Jährigen. Sie machten gegenüber der Polizei keine Angaben und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren