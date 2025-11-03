Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Am Samstag wurde am Kreinberg in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Geschädigte bekam eine Bewegungsmeldung auf sein Handy. Vor Ort stellte er fest, dass ein Fenster offenstand und diverse Räume durchwühlt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht feststellen. (cris)
