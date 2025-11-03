Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Kierspe (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Kierspe-Hölterhaus L 528 FR Halver Zeit 03.11.2025, 07:52 Uhr bis 12:00 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 476 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 116 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
