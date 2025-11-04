PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer/ Altena/ Iserlohn/ Menden/ Werdohl (ots)

1. Messstelle	Hemer, Iserlohner Straße;
Zeit				03.11.2025, 6:55 Uhr bis 8:30 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		362;
Verwarngeldbereich 		13;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert			50 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Altena-Evingsen, Ihmerter Straße;
Zeit				03.11.2025, 9:05 Uhr bis 11 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		180;
Verwarngeldbereich 		22;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	8;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		58 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

3. Messstelle Iserlohn-Grüne, Untergrüner Straße; Zeit 03.11.2025, 11:25 Uhr bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar ; Gemessene Fahrzeuge 583; Verwarngeldbereich 10; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 71 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle	Menden, Schwitter Weg;
Zeit				03.11.2025, 14:15 bis 16:20 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		450;
Verwarngeldbereich 		55;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		54 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde;
Zeit				03.11.2025, 16:35 bis 18:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		360;
Verwarngeldbereich 		25;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		48 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	UN.
6. Messstelle	Menden, Hermann-Löns-Straße;
Zeit				03.11.2025, 18:25 bis 20 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		115;
Verwarngeldbereich 		17;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		49 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
7. Messstelle	Werdohl, Derwentsider Straße;
Zeit				03.11.2025, 13:01 bis 18:41 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		1492;
Verwarngeldbereich 		70;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		48 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

