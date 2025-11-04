Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer/ Altena/ Iserlohn/ Menden/ Werdohl (ots)
1. Messstelle Hemer, Iserlohner Straße; Zeit 03.11.2025, 6:55 Uhr bis 8:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 362; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 50 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße; Zeit 03.11.2025, 9:05 Uhr bis 11 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 180; Verwarngeldbereich 22; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 58 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Iserlohn-Grüne, Untergrüner Straße; Zeit 03.11.2025, 11:25 Uhr bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar ; Gemessene Fahrzeuge 583; Verwarngeldbereich 10; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 71 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Menden, Schwitter Weg; Zeit 03.11.2025, 14:15 bis 16:20 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 450; Verwarngeldbereich 55; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 54 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde; Zeit 03.11.2025, 16:35 bis 18:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 360; Verwarngeldbereich 25; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde UN.
6. Messstelle Menden, Hermann-Löns-Straße; Zeit 03.11.2025, 18:25 bis 20 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 115; Verwarngeldbereich 17; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 49 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
7. Messstelle Werdohl, Derwentsider Straße; Zeit 03.11.2025, 13:01 bis 18:41 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 1492; Verwarngeldbereich 70; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
