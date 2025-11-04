Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Terrassentür aufgehebelt

Iserlohn (ots)

Einbrecher hebelten gestern, zwischen 17.45 und 20.35 Uhr, die Terrassentür einer Wohnung an der Theodor-Fleitmann-Straße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwnedeten Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02371/9099-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)

