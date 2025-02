Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag arbeitete die Feuerwehr Mainz innerhalb von vier Stunden mehrere Einsätze im Stadtgebiet ab.

Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW in der Carl-Zeiss-Straße - aufgrund des Meldebildes alarmierte die Integrierte Leitstelle um 14:55 Uhr einen erhöhten Kräfteansatz aus Feuerwehr- und Rettungsdienstpersonal. In den verunfallten Fahrzeugen befanden sich insgesamt sechs Personen, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Einsatzstelle konnte nach einer Erkundung an die Polizei übergeben werden.

Dringende Türöffnung in der Mainzer Neustadt - Anwohner alarmierten aufgrund einer längeren Abwesenheit eines Bewohners die Feuerwehr. Diese öffnete gewaltfrei die Wohnungstür, konnten jedoch den Anwohner nur noch tot auffinden.

Verrauchte Kirche im Stadtgebiet Hartenberg/Münchfeld - die Feuerwehr stellte eine diffuse Verrauchung des gesamten Kirchengebäudes und eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration fest. Zwei Großraumlüfter kamen für fast zwei Stunden zum Einsatz. Bauarbeiten im Vorfeld lösten wahrscheinlich die Verrauchung aus.

Absturzgefährdete Person in Bretzenheim - Passanten meldeten gegen 17 Uhr eine Person in einer kritischen Lage auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es der Person aus eigener Kraft wieder ins Gebäude zurückzukommen.

Verkehrsunfall auf der A643 - gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Autobahn. Beide Fahrer verletzten sich dabei mittelschwer, konnten aber selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Zur weiteren Behandlung war ein Transport durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser notwendig. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den Verkehr und Brandgefahren ab. Weiterhin streute sie auslaufende Betriebsstoffe ab und schaltete die Fahrzeuge stromlos.

Neben der Feuerwehr waren bei den Einsätzen auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

