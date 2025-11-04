Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
1. Messstelle
Ort Lettmecke, Attendorner Straße FR Attendorn Zeit 04.11.2025, 05:38 Uhr bis 06:38 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 92 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE
2. Messstelle
Ort Ernst-Moritz-Arndt Straße FR Krankenhaus Zeit 04.11.2025, 07:06 Uhr bis 08:09 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 107 Verwarngeldbereich 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde BO
3. Messstelle
Ort Hachmecke, K 5 FR Plettenberg Zeit 04.11.2025, 08:19 Uhr bis 10:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 161 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 96 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo)
