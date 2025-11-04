PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

1. Messstelle

Ort Lettmecke, Attendorner Straße FR Attendorn Zeit 04.11.2025, 05:38 Uhr bis 06:38 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 92 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE

2. Messstelle

Ort Ernst-Moritz-Arndt Straße FR Krankenhaus Zeit 04.11.2025, 07:06 Uhr bis 08:09 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 107 Verwarngeldbereich 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde BO

3. Messstelle

Ort Hachmecke, K 5 FR Plettenberg Zeit 04.11.2025, 08:19 Uhr bis 10:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 161 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 96 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

