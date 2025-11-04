Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Straße Zeit 04.11.2025, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 490 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 67 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde M Bemerkungen
