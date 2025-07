Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann den Geldbeutel einer Seniorin aus einem Beutel, welcher am Einkaufswagen hingin einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl . In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, der Personalausweis, sowie die Bankkarten. Die polizeiliche Suche nach dem Täter im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 170 cm groß - sehr schlank - ca. 20 Jahre alt - helle Haut und dunkle Haar - kein Bart - dunkle Augen. Bekleidet war die Person mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182795/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

