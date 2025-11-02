PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall

Vacha / Sünna - B84 (ots)

An Samstagnorgen ereignete sich auf der B84 zwischen Vacha und Sünna ein schwerer Motorradunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Kraftrades befuhr die B84 von Vacha in Richtung Sünna. Aus bisher ungeklärter Gründen verlor er die Kontrolle und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw. Im Anschluss kam der Motorradfahrer zu Fall und rutschte gegen den Auflieger eines weiteren entgegenkommenden Lkw. In der Folge wurde der Motorradfahrer mit seiner Maschine noch mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert. An den beiden Lkw entstand leichter Sachschaden. Das Kraftrad erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

