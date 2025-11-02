PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

Unbekannte Täter besprühten am Samstag den 01.11.2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr die DHL Packstation in der Mauerstraße in Suhl. Hierbei brachten die Täter graue Farbe auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht benannt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem oder den Täter/n geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0284076/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

