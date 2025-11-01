LPI-SHL: Fahrzeugaußenspiegel mutwillig beschädigt

Meiningen (ots) - Am 23.10.2025 gegen 07:20 Uhr überholte eine Autofahrerin einen bislang unbekannten Radfahrer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen auf Höhe der Rettungswache. Beim Wiedereinordnen hörte sie einen dumpfen Schlag und stellte wenig später einen Schaden im hinteren Teil ihres Fahrzeuges fest. Der Radfahrer konnte durch die Frau nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht den geschädigten Fahrradfahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. ...

