Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugaußenspiegel mutwillig beschädigt

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag den 30.11.2025 auf Freitag den 31.10.2025 wurde in der Dr-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen der fahrerseitige Außenspiegel eines dort geparkten Seat Ibiza beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass diese Beschädigung mutwillig herbeigeführt wurde. Ein Unfall konnte seitens der aufnehmenden Beamten ausgeschlossen werden. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die örtlich zuständige Dienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

