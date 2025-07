BPOLI EBB: Rumäne wird 5 x gesucht

Zittau (ots) - Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen wurde am 8. Juli 2025 um 20:00 Uhr auf der Friedensstraße in Zittau ein 43-jähriger Deutscher angehalten und kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Berlin nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung gesucht wird, da er noch eine Geldstrafe in Höhe von 739,50 Euro inklusive Kosten zu zahlen hat, ...

