Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei
Plettenberg (ots)
Messstelle Plettenberg, Attendorner Straße; Zeit 04.11.2025, 12:49 bis 18:35 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 1070; Verwarngeldbereich 56; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 78 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Krad; Zulassungsbehörde OE.
