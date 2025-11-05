POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Korrektur der Straße: Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Teutonenstraße. Dort streifte ein vorbeifahrender Pkw einen Mann, der mit seinem Hund spazieren gehen wollte. Der 62-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Fahrer fuhr zunächst weiter. Die Polizei konnte seine Identität klären. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Sie ...

mehr