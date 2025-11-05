Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
Ort Lüdenscheid, L692
Zeit 05.11.2025, 07:45 Uhr bis 10:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 777 Verwarngeldbereich 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
