PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle

Ort Oststraße B 54 FR BAB Zeit 05.11.2025, 08:15 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 914 Verwarngeldbereich 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 106 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Oststraße B 54 FR Stadtzentrum Zeit 05.11.2025, 08:15 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 925 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 106 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:33

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Lüdenscheid, L692 Zeit 05.11.2025, 07:45 Uhr bis 10:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 777 Verwarngeldbereich 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 07:39

    POL-MK: Kabeldiebe unterwegs

    Kierspe (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen dem 27.10. und gestern Morgen mehrere Starkstromkabel an der Kiersper Löh entwendet. Demnach haben sich die Kabel hinter einer Scheune befunden, die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem Bereich gesehen haben. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 07:39

    POL-MK: Diebe gesucht

    Menden (ots) - Am Hederichweg haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag mehrere Geräte aus dem Lieferwagen eines Bauunternehmens entwendet. Sie öffneten auf unbekannte Art das Fahrzeug und gelangten so an Werkzeuge, wie eine Kreissäge. Dienstagabend haben Unbekannte zwischen 18 und 21 Uhr zudem ein E-Bike entwendet. Es war an der Poststraße an einem Fahrradständer abgeschlossen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen in beiden Fällen. (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren