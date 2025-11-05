Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Meinerzhagen (ots)
1. Messstelle
Ort Oststraße B 54 FR BAB Zeit 05.11.2025, 08:15 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 914 Verwarngeldbereich 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 106 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Oststraße B 54 FR Stadtzentrum Zeit 05.11.2025, 08:15 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 925 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 106 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
