Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch auf Baustelle

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Tür eines Bauwagens auf. Dieser stand an der Kölner Straße auf einer Baustelle. Aus dem Fahrzeug verschwand eine Musikbox. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

