POL-MK: Einbruch auf Baustelle

Menden (ots) - Der laute Knall von Böllern schreckte letzte Nacht Anwohner der Berliner Straße auf. Sie beobachteten kurz vor 2 Uhr mehrere Personen, die die Straße entlang gingen und Böller zündeten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden den mutmaßlichen Verursacher gemeinsam mit weiteren Jugendlichen noch in Tatortnähe und warfen einen Blick in seine Taschen. Die elf Sprengkörper, die er mit sich herumtrug, ...

mehr