Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch auf Baustelle
Kierspe (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Tür eines Bauwagens auf. Dieser stand an der Kölner Straße auf einer Baustelle. Aus dem Fahrzeug verschwand eine Musikbox. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
