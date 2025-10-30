Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Teure Kleidung entwendet

Zweibrücken (ots)

Drei Täter erbeuteten am Mittwochnachmittag teure Kleidung im Outlet-Center. Um 17:45 betraten zunächst zwei Männer ein Sportbekleidungsgeschäft. Ein dritter Mann folgte kurz darauf und verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen packten die zwei anderen in den Umkleidekabinen mehrere Kleidungsstücke in Tüten. Als dies durch den Mitarbeiter bemerkt wurde, flüchteten alle drei Personen aus dem Geschäft und entfernten sich mit einem schwarzen Pkw der Marke Renault. Der Wert der entwendeten Bekleidung liegt im vierstelligen Bereich. Die drei Männer werden als 20-25 Jahre alt und zwischen 170-195 cm groß beschrieben. Zwei der Täter hatten braune Haare und der dritte trug einen Bart und eine Mütze. Besonders auffällig war das vernarbte Gesicht von einem der drei.

Besucher des Outlet-Centers, die die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell