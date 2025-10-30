PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Teure Kleidung entwendet

Zweibrücken (ots)

Drei Täter erbeuteten am Mittwochnachmittag teure Kleidung im Outlet-Center. Um 17:45 betraten zunächst zwei Männer ein Sportbekleidungsgeschäft. Ein dritter Mann folgte kurz darauf und verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen packten die zwei anderen in den Umkleidekabinen mehrere Kleidungsstücke in Tüten. Als dies durch den Mitarbeiter bemerkt wurde, flüchteten alle drei Personen aus dem Geschäft und entfernten sich mit einem schwarzen Pkw der Marke Renault. Der Wert der entwendeten Bekleidung liegt im vierstelligen Bereich. Die drei Männer werden als 20-25 Jahre alt und zwischen 170-195 cm groß beschrieben. Zwei der Täter hatten braune Haare und der dritte trug einen Bart und eine Mütze. Besonders auffällig war das vernarbte Gesicht von einem der drei.

Besucher des Outlet-Centers, die die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 14:42

    POL-PIZW: Graffiti in der Innenstadt

    Zweibrücken (ots) - Eine Buchstabenkombination befindet sich nun an einer Wand in der Maxstraße. Zwischen Freitag, den 17.10.2025, 16 Uhr und Dienstag, den 28.10.2025, 10 Uhr sprühte eine unbekannte Person den roten Schriftzug an das Gebäude, in welchem sich auch eine Bar befindet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben beziehungsweise Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:59

    POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Samstag, 25.10.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Homburger Straße abgestellten, grauen E-Scooter der Marke Segway. Der Schaden wird auf ca. 600.- Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:58

    POL-PIZW: Diebstahl eines vorderen Kennzeichens/Zeugen gesucht

    Dietrichingen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntag, 19.10.2025, 06.00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 16.00 Uhr das vordere Kennzeichen mit Pirmasenser Kennung an einem Wohnmobil der Marke Fiat, welches in der Waldstraße zum Parken abgestellt war. Der Schaden dürfte sich auf 100.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren