Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Graffiti in der Innenstadt

Zweibrücken (ots)

Eine Buchstabenkombination befindet sich nun an einer Wand in der Maxstraße. Zwischen Freitag, den 17.10.2025, 16 Uhr und Dienstag, den 28.10.2025, 10 Uhr sprühte eine unbekannte Person den roten Schriftzug an das Gebäude, in welchem sich auch eine Bar befindet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben beziehungsweise Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken (0631 369-15399) in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

