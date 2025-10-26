PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Zweibrücken, Homburger Straße / 25.10.2025, 19:35 Uhr (ots)

Zu einem Auffahrunfall an einer Lichtzeichenanlage kam es am Samstagabend an der Kreuzung Homburgerstraße/ Freudenbergerhofstraße. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer lies sich durch einen in der Nähe im Einsatz befindlichen Streifenwagen der Polizei ablenken, nahm nicht wahr, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten musste und fuhr diesem auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der vor dem Unfallverursacher fahrende PKW-Fahrer klagte in Folge des Verkehrsunfalles über leichte Schmerzen im Rücken.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 15:44

    POL-PIZW: Mehrere Verkehrsverstöße durch E-Scooter-Fahrerin

    Zweibrücken, Herzog-Wolfgang-Straße- 25.10.2025, 09:45 Uhr (ots) - Ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war eine 35-jährige Frau am Samstagmorgen in der Ixheimer Straße in Zweibrücken. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Herzog-Wolfgang-Straße ergaben sich Anzeichen, dass die E-Scooter-Fahrerin unter dem ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:16

    POL-PIZW: Fahrrad auf PKW geworfen und geflüchtet/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines PKW Peugeot die Kaiserstraße. An der für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage Kaiserstraße/Poststraße musste er sein Fahrzeug zum Stillstand abbremsen, da zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer sowie eine E-Scooter-Fahrerin bei Rotlicht die Fußgängerfurt querten. Ein Zusammenstoß wurde vermieden, jedoch stieg der ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:12

    POL-PIZW: Verkaufsautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 23.10.2025, 03.20 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter zwei Verkaufsautomaten in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße 51 auf und entwendeten darin befindliche Waren. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht exakt beziffern. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Täter im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren