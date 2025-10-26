Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Zweibrücken, Homburger Straße / 25.10.2025, 19:35 Uhr (ots)

Zu einem Auffahrunfall an einer Lichtzeichenanlage kam es am Samstagabend an der Kreuzung Homburgerstraße/ Freudenbergerhofstraße. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer lies sich durch einen in der Nähe im Einsatz befindlichen Streifenwagen der Polizei ablenken, nahm nicht wahr, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten musste und fuhr diesem auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der vor dem Unfallverursacher fahrende PKW-Fahrer klagte in Folge des Verkehrsunfalles über leichte Schmerzen im Rücken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell