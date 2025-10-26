Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mehrere Verkehrsverstöße durch E-Scooter-Fahrerin

Zweibrücken, Herzog-Wolfgang-Straße- 25.10.2025, 09:45 Uhr (ots)

Ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war eine 35-jährige Frau am Samstagmorgen in der Ixheimer Straße in Zweibrücken. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Herzog-Wolfgang-Straße ergaben sich Anzeichen, dass die E-Scooter-Fahrerin unter dem Einfluss von THC stand. Bei einer Überprüfung des E-Scooters wurde zudem festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreicht. Gegen die 35-jährige Frau wurden deshalb Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Neben der Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde auch ihr E-Scooter präventiv sichergestellt.

