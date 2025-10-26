PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mehrere Verkehrsverstöße durch E-Scooter-Fahrerin

Zweibrücken, Herzog-Wolfgang-Straße- 25.10.2025, 09:45 Uhr (ots)

Ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war eine 35-jährige Frau am Samstagmorgen in der Ixheimer Straße in Zweibrücken. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Herzog-Wolfgang-Straße ergaben sich Anzeichen, dass die E-Scooter-Fahrerin unter dem Einfluss von THC stand. Bei einer Überprüfung des E-Scooters wurde zudem festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreicht. Gegen die 35-jährige Frau wurden deshalb Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Neben der Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde auch ihr E-Scooter präventiv sichergestellt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:16

    POL-PIZW: Fahrrad auf PKW geworfen und geflüchtet/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines PKW Peugeot die Kaiserstraße. An der für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage Kaiserstraße/Poststraße musste er sein Fahrzeug zum Stillstand abbremsen, da zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer sowie eine E-Scooter-Fahrerin bei Rotlicht die Fußgängerfurt querten. Ein Zusammenstoß wurde vermieden, jedoch stieg der ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:12

    POL-PIZW: Verkaufsautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 23.10.2025, 03.20 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter zwei Verkaufsautomaten in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße 51 auf und entwendeten darin befindliche Waren. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht exakt beziffern. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Täter im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:00

    POL-PIZW: Beim Linksabbiegen mit Fahrradfahrer kollidiert

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 20.10.2025, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Freudenbergerhofstraße in Richtung Homburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 63-jährige Fahrerin eines PKW Opel Astra die Freudenbergerhofstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in die Heinkelstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren