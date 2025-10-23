PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrrad auf PKW geworfen und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines PKW Peugeot die Kaiserstraße. An der für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage Kaiserstraße/Poststraße musste er sein Fahrzeug zum Stillstand abbremsen, da zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer sowie eine E-Scooter-Fahrerin bei Rotlicht die Fußgängerfurt querten. Ein Zusammenstoß wurde vermieden, jedoch stieg der Radfahrer von seinem Fahrrad und warf dieses auf den Peugeot. Hierbei splitterte die Windschutzscheibe. Anschließend flüchtete der Radfahrer mit seinem Rad in Richtung VR-Bank. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich in Richtung Ritterstraße. Der Täter wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, bekleidet mit einem grünen Jogginganzug und einer Mütze. Die E-Scooter-Fahrerin soll weiblich, ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und hatte rötliche Haare. Das Kennzeichen am E-Scooter konnte nicht abgelesen werden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrradfahrer oder der E-Scooter-Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:12

    POL-PIZW: Verkaufsautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 23.10.2025, 03.20 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter zwei Verkaufsautomaten in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße 51 auf und entwendeten darin befindliche Waren. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht exakt beziffern. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Täter im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:00

    POL-PIZW: Beim Linksabbiegen mit Fahrradfahrer kollidiert

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 20.10.2025, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Freudenbergerhofstraße in Richtung Homburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 63-jährige Fahrerin eines PKW Opel Astra die Freudenbergerhofstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in die Heinkelstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers und kollidierte ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 01:05

    POL-PIZW: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

    Bundesautobahn 8 bei Contwig (ots) - Am 19.10.2025, gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Ford Ka einer 25-jährigen Fahrerin mit dem VW Polo einer 87-jährigen Fahrerin. Aufgrund der Kollision überschlug sich der VW Polo und der Ford Ka blieb seitlich Grünstreifen liegen. Die 25-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren