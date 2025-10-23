Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrrad auf PKW geworfen und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines PKW Peugeot die Kaiserstraße. An der für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage Kaiserstraße/Poststraße musste er sein Fahrzeug zum Stillstand abbremsen, da zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer sowie eine E-Scooter-Fahrerin bei Rotlicht die Fußgängerfurt querten. Ein Zusammenstoß wurde vermieden, jedoch stieg der Radfahrer von seinem Fahrrad und warf dieses auf den Peugeot. Hierbei splitterte die Windschutzscheibe. Anschließend flüchtete der Radfahrer mit seinem Rad in Richtung VR-Bank. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich in Richtung Ritterstraße. Der Täter wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, bekleidet mit einem grünen Jogginganzug und einer Mütze. Die E-Scooter-Fahrerin soll weiblich, ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und hatte rötliche Haare. Das Kennzeichen am E-Scooter konnte nicht abgelesen werden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrradfahrer oder der E-Scooter-Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell