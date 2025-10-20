PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Bundesautobahn 8 bei Contwig (ots)

Am 19.10.2025, gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Ford Ka einer 25-jährigen Fahrerin mit dem VW Polo einer 87-jährigen Fahrerin. Aufgrund der Kollision überschlug sich der VW Polo und der Ford Ka blieb seitlich Grünstreifen liegen. Die 25-jährige Fahrerin, deren 34-jährige Beifahrerin, als auch die 87-jährige Fahrerin wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schwere der Verletzungen ist bisher noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren wurde ein Unfallgutachter beauftragt und die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zu diesem Zweck wurde eine Drohne an der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sich auf der Dienststelle unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 08:57

    POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten ereigneten sich am Donnerstag, 16.10.2025 in Zweibrücken. Gegen 10.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Etzelweg in Höhe der dortigen Bäckerei, vermutlich beim Rückwärtsausparken ein auf der Fahrbahn auf einer Verkehrsinsel installiertes Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden. Gegen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:59

    POL-PIZW: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 23.30 Uhr wurde der 47-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz in der Taubenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung der Person wurde ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:11

    POL-PIZW: Betrunken Auto gefahren

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 13.10.2025, gegen 19.20 Uhr wurde der 73-jährige Fahrer eines PKW Dacia Sandero in der Ixheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,13 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. /pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren