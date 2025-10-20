Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Bundesautobahn 8 bei Contwig (ots)

Am 19.10.2025, gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Ford Ka einer 25-jährigen Fahrerin mit dem VW Polo einer 87-jährigen Fahrerin. Aufgrund der Kollision überschlug sich der VW Polo und der Ford Ka blieb seitlich Grünstreifen liegen. Die 25-jährige Fahrerin, deren 34-jährige Beifahrerin, als auch die 87-jährige Fahrerin wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schwere der Verletzungen ist bisher noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren wurde ein Unfallgutachter beauftragt und die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zu diesem Zweck wurde eine Drohne an der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sich auf der Dienststelle unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell