Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Beim Linksabbiegen mit Fahrradfahrer kollidiert

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 20.10.2025, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Freudenbergerhofstraße in Richtung Homburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 63-jährige Fahrerin eines PKW Opel Astra die Freudenbergerhofstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in die Heinkelstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. /pizw

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

