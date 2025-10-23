Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkaufsautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 23.10.2025, 03.20 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter zwei Verkaufsautomaten in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße 51 auf und entwendeten darin befindliche Waren. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht exakt beziffern. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Täter im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

